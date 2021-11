Valença realiza Corredor de Artesanato em clima de Natal

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 16:50 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Cultura e Turismo, irá realizar nos dias 04 e 05 de dezembro, mais uma edição da Feira Corredor de Artesanato, na Praça XV de Novembro (Jardim de Baixo).

Com a Feira, a Prefeitura visa criar oportunidade de comercialização, de integração e de troca de conhecimentos entre os artesãos. Mesmo que não seja para comprar, é importante que se prestigie, aproveitando para conhecer os trabalhos e, ainda, tirar um dia para curtir a natureza com a família no maravilhoso Jardim de Baixo.

A Feira também conta com o apoio da UNIFAA, ACIVA e da Câmara de Vereadores.