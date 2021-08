Valença será apresentada ao turismo nacional

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 12:22 horas

Valença- O município de Valença estará recebendo nos dias 11,12 e 13 de agosto o ProCap, o programa de capacitação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), voltado para os municípios do interior.

O projeto irá contar com um roteiro turístico aos principais atrativos do município, incluindo atrações culturais, naturais, comerciais e gastronômicas, e uma rodada de negócios.

De acordo com a prefeitura de Valença, a iniciativa tem como objetivo promover a capacitação, atualização, promoção e venda com destino a Valença. A proposta é realizar uma aproximação entre as atrações locais e os principais representantes do segmento operador alcançando, consequentemente, os visitantes potenciais. E, com isso, fortificar a comercialização do destino como produto turístico em potencial.

“Vai ser uma experiência incrível poder apresentar nossos atrativos turísticos que, com certeza, irão agregar valores ao nosso trabalho à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, principalmente, nas vendas ao mercado nacional”, comentou o Vice-prefeito, Hélio Suzano.

“A ABIH-RJ e todos os envolvidos, merecem nosso apoio e reconhecimento na realização do ProCap para a promoção e venda dos destinos da nossa cidade, pois sabemos que no cenário pós-pandemia, o turismo será ainda mais importante para o desenvolvimento econômico e social, de Valença e de toda região”, falou o Prefeito Fernandinho Graça.