Virada Virtual VR trará atrações culturais no aniversário de Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 14:27 horas

Os 66 anos da Cidade do Aço serão comemorados com atrações culturais gratuitas pela web, incluindo lives, apresentação teatral, oficinas e muito mais

Volta Redonda – Volta Redonda completa 66 anos de emancipação nesta sexta-feira, 17 de julho e, para homenagear a cidade em tempos de pandemia, o Centro Cultural Fundação CSN, a Secretaria de Cultura de Volta Redonda e o Gacemss, irão realizar a Virada Virtual VR.

O público poderá aproveitar diversas atrações culturais gratuitas pela web, com a participação de artistas locais e de outros estados. A programação trará a multiculturalidade da cidade, incluindo a realização de lives, apresentação teatral, oficina de dança, webséries, vídeos e muito mais.

As atividades da Virada Virtual VR começam nesta sexta-feira (17), às 11h, com um bate-papo ao vivo entre o Gerente de Projetos da Fundação CSN, Fábio Silvestre, secretária Municipal de Cultura, Aline Ribeiro, e Adriana Laureano Mussel, vice-presidente do Gacemss, que irão apresentar as ações do evento e a importância das parcerias entre instituições locais para o fortalecimento da cultura na região. Durante a tarde, o Grupo Arte em Cena estreia uma Websérie especial e à noite terão lives musicais.

No sábado, o público terá oportunidade de dançar sem precisar sair de casa durante a oficina virtual de dança contemporânea, com a bailarina profissional, professora de dança e educadora física Pâmela Sobral. Ela abordará consciência corporal, coordenação, equilíbrio e mobilidade articular, com sequências de exercícios e de coreografias para jovens e adultos.

No mesmo dia será transmitida a live Diálogos da Capoeira, que trará uma conversa entre Mestra Cigana e Mestra Arara, referências na arte da Capoeira em Volta Redonda, com mediação de Giane de Carvalho, coordenadora do Centro Cultural Fundação CSN. Serão discutidos temas como capoeira e profissão, empoderamento feminino e cultura popular em tempos de pandemia. A programação encerra às 16h, com uma mesa redonda sobre direitos humanos.

Saiba por onde acompanhar cada ação da Virada Cultural Virtual no Instagram e Facebook do Centro Cultural Fundação CSN.

O Centro Cultural Virtual conta patrocínio master da CSN e patrocínio da MRS e Grupo Sotreq por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Confira a programação completa:

17 de julho

8h30 – Cerimônia oficial de aniversário da cidade (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

11h – Live com Fabio Silvestre, Gerente de Projetos da Fundação CSN, Aline Ribeiro, Secretária Municipal de Cultura e Adriana Laureano Mussel, Vice-Presidente do Gacemss (Facebook Centro Cultural Fundação CSN)

12h – Vídeo aula especial da SMEL (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

13h – Peça teatral: Uma nova história – Apresentação de espetáculo com a CIA de Artes Intervalo. (Facebook Gacemss)

14h – Lançamento Tour Virtual – Programa Turismo em Volta (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

15h – Websérie: Ainda há esperança – Grupo Arte em Cena (Facebook Gacemss)

16h – Live Direito à Cidade: Planejamento Urbano com Garantia de Direitos. Cristiane Amâncio (pesquisadora da Embrapa), Daniela Vasconcelos (engenheira ambiental), Marcos Delgado (administrador), Marcos Santos (geógrafo), Ana Cabral Rodrigues (psicóloga e professora) Gerval de Almeida Jr (arquiteto) e Aline Rodrigues (assistente social). Mediação: Bárbara Cunha (gestora pública) (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

16h – A Cor e Forma da Cultura – Bate papo e oficina com Flávio Dutra e Zaqueu Pedroza (Facebook Gacemss)

16h – Festival de esquetes – Grupo Arte em Cena – Live e bate papo virtual em homenagem póstuma à Paschoal Possidente (Facebook Gacemss)

18h – Dança – Apresentações, bate papo e micro oficinas de dança. Do clássico ao urbano. (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

20h – Apresentação do projeto Cidade da Música – Uma apresentação didática-musical do funcionamento de alguns instrumentos que compõe a banda de concerto e orquestra de cordas. (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

21h – João Ormond – violeiro mato-grossense – bate papo com Sérgio Garloppa e Ciron Silva (Facebook Gacemss)

22h – Live com o compositor Tadeu Mathias – bate papo do compositor, instrumentista e cantor com Sérgio Garloppa (Facebook Gacemss)

18 de julho

10h – Live Múltiplas Perspectivas para o Desenvolvimento de Volta Redonda. Aline Ribeiro (SMC); Helder Oliveira (Fundação CSN); Fabíola Martins (Dentista e Homeopata); Carol Monteiro (Bióloga); Paulo Celso (Professor de Educação Física do UniFoa) e Elita Maria (Professora). Mediação: Kaique Novaes (Gestor Público) (Facebook Centro Cultural Fundação CSN)

12h – Vídeo aula especial da SMEL (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

12h – Vídeo Mosaico Cidade da Música (Youtube Prefeitura Municipal de VR)

13h – Oficina de Dança com Pâmela Sobral (Facebook Centro Cultural Fundação CSN)

14h – Abertura da Feira das Mina Preta e Afro Rua DJ Anderson Smith e Maria Sol (Facebook Feira das Mina Preta)

15h – Live Diálogos da Capoeira, com Mestra Cigana e Mestra Arara sob Mediação Giane Carvalho (Facebook Centro Cultural Fundação CSN)

16h – Live Diversidade de Olhares e Práticas dos Direitos Humanos em Volta Redonda, com Mediação de Bábara Cunha. Participação de Kaíque Novaes, Marcela Helena Pereira, Carolina Cunha, Sara Bentes, Mâe Célia, Aedan Marques e Fátima Martins (Facebook Centro Cultural Fundação CSN)