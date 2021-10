Visitação para a exposição com selecionados do Salão do Humor ocorrerá a partir do dia 15

Matéria publicada em 12 de outubro de 2021, 12:30 horas

Obras poderão ser conferidas até 07 de novembro no Memorial Getúlio Vargas

Volta Redonda- Somente a partir do dia 15 de outubro é que será permitida a visitação do público para a exposição com os selecionados da 31º edição do Salão de Humor.

De acordo com a secretário de cultura, Anderson de Souza, as obras ficarão disponíveis no Memorial Getúlio Vagas, na Vila Santa Cecília, entre 15 de outubro a 07 de novembro, ressaltando que nesta edição a Secretaria Municipal de Cultura prestará homenagem a Alexandre Geraidine, um dos fundadores do concurso, que faleceu em julho deste ano.

A exposição com os selecionados e premiados será montada no primeiro andar da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, simultaneamente, a mostra com caricaturas em homenagem a Alexandre Geraidine acontecerá na galeria, no segundo andar da biblioteca. Posteriormente a exposição do Salão de Humor vai percorrer a Galeria da Fundação CSN e os bairros através dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

O secretário de Cultura de Volta Redonda, citou que o concurso é um patrimônio da cidade. “É um dos Salões mais importantes do Brasil e a realização deste evento este ano tem uma importância muito grande para não deixar essa chama se apagar, visto que ano passado ele não foi realizado. Estamos trabalhando no resgate da credibilidade do Salão de Humor de Volta Redonda dando a ele a importância que merece”, disse o secretário.

Os participantes foram selecionados nas categorias: Caricatura, Tira, Charge, Cartum e o Melhor de Volta Redonda. Trinta e cinco artistas foram habilitados na edição deste ano. As inscrições foram encerradas em 25 de agosto. Entre os vencedores há participantes de Teresina-PI, Belo Horizonte-MG, Além Paraíba-MG e Volta Redonda.

O secretário comentou ainda que uma comissão julgadora fez a seleção dos trabalhos. “No término das inscrições uma comissão julgadora formada por artistas escolhe tecnicamente os premiados”, disse Anderson.