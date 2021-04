Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 10:11 horas

Inscrições gratuitas devem ser feitas pelo canal oficial do evento

Volta Redonda- A programação de Volta Redonda para o World Creativity Day – Dia Mundial da Criatividade já está fechada. O município é um dos 130 de quase 20 países que participam do evento e preparou 13 atividades com 14 inspiradores para os dias 21 e 22 de abril de 2021, quarta e quinta-feira. As inscrições devem ser feitas baixando o aplicativo gratuito que roda em Android ou iOS pelo link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worldcreativityday.wcdinspire.app ou pela plataforma oficial do evento na Internet.

A coordenadora do World Creativity Day em Volta Redonda, Marinez Rodrigues, que é professora graduada em Estudos Sociais e idealizadora do programa de Educação Colaborativa Educasol Brasil, lembrou que, em 2021, o evento tem apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e da Coordenadoria Municipal da Juventude.

“Ressalto que a participação na programação do World Creativity Day – Dia Mundial da Criatividade é de graça e é possível se inscrever em quantas atividades quiser. Além da programação de Volta Redonda, o evento prevê mais de 1,5 mil atividades, que estão sendo preparadas por inspiradores e líderes criativos ao redor do mundo”, disse Marinez.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, o artista visual Anderson de Souza, além do apoio institucional que dá à participação do município no Dia da Criatividade, vai participar da programação do evento. No dia 21 de abril (quarta-feira), às 11h, ele apresenta conteúdo gravado sobre o processo de criação de um painel artístico utilizando técnicas da arte urbana.

“Acredito na relevância do World Creativity Day e é um orgulho colaborar com a participação de Volta Redonda neste movimento mundial. Vamos trabalhar para que nosso envolvimento seja cada vez mais significativo”, afirmou o secretário.

Ele avisou ainda que a única live incluída na programação de Volta Redonda, os demais conteúdos foram gravados previamente, será transmitida da sede da Secretaria Municipal de Cultura, que divide espaço com a Biblioteca Raul de Leoni, no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília. “A live com Nana Barcelos será às 18h30 do dia 22 de abril (quinta-feira)”, lembrou Anderson de Souza.

A cantora Nana Barcelos participou do programa “The Voice +”, exibido até o último domingo, dia 04, pela Rede Globo de Televisão. Nas audições às cegas, ela brilhou no palco com sua interpretação de “Baila Comigo”, sucesso de Rita Lee, virou todas as cadeiras e passou a integrar o Time Mumuzinho. Na live “Por onde andei” vai contar sua trajetória.

Dia Mundial da Criatividade

O World Creativity Day é uma iniciativa global liderada pela World Creativity Organization e idealizada pelo psicólogo brasileiro Lucas Foster, referência internacional em economia criativa, em 2014. A partir de 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) incluiu o Dia Mundial da Criatividade e Inovação em seu calendário oficial e, desde então, o festival passou a ser celebrado no dia 21 de abril. Em 2021, tornou-se o maior festival colaborativo de criatividade do mundo.

Neste ano, além de disponibilizar quase 1,5 mil atividades na programação, o evento vai oferecer mais de 80 mil bolsas de estudos por cerca de 30 escolas de cursos livres de diversos países para apoiar a nova educação com foco no desenvolvimento das habilidades do futuro.

Veja a programação de Volta Redonda para o World Creativity Day

Dia 21 de abril de 2021 (quarta-feira)

10h – “Arquitetura afetiva” com Daniela Alvarenga;

11h – Processo de criação de um painel artístico utilizando técnicas da arte urbana com Anderson de Souza;

14h – Visita guiada pelo Centro de Educação Ambiental (CEA) com Roberto Guião;

15h30 – Reaproveitamento do bagaço de malte para produção “Bagaço de Malte = Pizza” com Magnus Lopes;

17h – Conectando pessoas do bem com Fábio Fernandes;

19h – Virtualização e criatividades em tempos de pandemia com o projeto Sala Verde Paraíba do Sul.

Dia 22 de abril de 2021 (quinta-feira)

10h – Fabrique qualquer coisa com impressão 3D entre para o futuro com Davis Reis e Victor Ribeiro;

11h – Biomimética – inspiração na natureza para processos criativos com Thalita do Valle Campbell;

14h – Diversidade e inovação com Valesca Bender (direto de Braga – Portugal);

16h – “Futebol de Robôs, como é?” com Helton Sereno;

18h – Designer Thinking na Educação com Euler Sanchez;

18h30 – “Por onde andei – Trajetória de Vida” com Nana Barcelos (em formato live);

19h – MUDA – Método Utilizado para Diferenciação Ambiental com Clarisse Neto e Larissa de Almeida.