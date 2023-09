Volta Redonda realiza mostra ‘Interagindo com o Alzheimer’

Volta Redonda – Em alusão ao Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer, celebrado em 21 de setembro, a Prefeitura de Volta Redonda, através do Centro Dia Synval Santos (Centro de Alzheimer), da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai promover a mostra de fotografia “Interagindo com o Alzheimer: da imagem ao dia a dia”. A mostra ficará aberta ao público entre os dias 22 de setembro e 1º de outubro, das 9h às 21h, no piso térreo do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília.

Durante a visitação, a população poderá conferir o painel de fotografias de atividades realizadas junto aos idosos, as orientações à população sobre a doença e seus manejos, bem como experienciar os tapetes neurossensoriais de estimulação cognitiva. As peças são dos fotógrafos da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Cris Oliveira e Geraldo Gonçalves.

Segundo a coordenadora do Centro, Danielle Freire, no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas possuem a demência, com projeções de que esse número seja triplicado daqui a duas décadas.

“Torna-se cada vez mais importante o fácil acesso da população às informações sobre a doença. Montar a exposição faz com que nós possamos ampliar nosso campo de orientação das informações e colaborar com as famílias, no sentido da identificação precoce de sinais e sintomas”, explicou a coordenadora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca a importância de conscientizar a população sobre a doença e de mostrar o trabalho desenvolvido no primeiro centro público de atendimento a pessoas com Alzheimer da América Latina.

“A doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas que pode e deve ser tratada. Em Volta Redonda temos um Centro Dia destinado apenas para essas pessoas, onde são fornecidos orientação, escuta, acolhimento e acompanhamento das famílias’, ressaltou a secretária.

Conscientização

No Brasil, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer e foi instituído pela Lei nº 11.736/2008. A doença, descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer (1864-1915), se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), causada pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família.

A doença é caracterizada pela piora progressiva dos sintomas, entretanto muitos pacientes podem apresentar períodos de maior estabilidade. A evolução dos sintomas da Doença de Alzheimer pode ser dividida em três fases: leve, moderada e grave.

As pesquisas têm progredido na compreensão dos mecanismos que causam a doença e no desenvolvimento de drogas para o seu tratamento, cujos objetivos são aliviar os sintomas existentes, estabilizando-os ou, ao menos, permitindo que boa parte dos pacientes tenha uma progressão mais lenta da doença.