Volta Redonda vai destinar quase R$ 2 milhões para setor cultural através de Lei Aldir Blanc

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 14:57 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e do Conselho de Políticas Culturais, vai repassar R$1.754.365,94 para artistas, espaços, organizações e agentes culturais do município. O recurso é oriundo do Fundo Nacional de Cultura e viabilizado por meio da Lei n° 14.017 de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

O montante do recurso foi pago para o município pelo Ministério do Turismo na última quinta-feira, dia 10, e agora segue para os trâmites internos da prefeitura para regularização da conta e efetivação da transferência.

– Volta Redonda é uma das primeiras cidades a receber o recurso, fruto de um trabalho intenso de vários setores da prefeitura junto com o Conselho de Políticas Culturais, dando agilidade e urgência aos processos. A Lei Aldir Blanc é um respiro para os trabalhadores da Cultura neste momento difícil que afetou muito o setor cultural – explicou a secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro.

Para a destinação dos recursos, a prefeitura está prevendo pagamento de subsídio mensal de R$3 mil e R$6 mil para cerca de cinquenta espaços e organizações culturais durante três meses e, ainda, publicação de nove editais de premiação e contratação de serviços artísticos e culturais.

“São mais de quinhentos prêmios e cachês para os mais diversos segmentos culturais. Estamos prevendo a publicação do chamamento para os espaços e organizações culturais e também dos editais já nas próximas semanas. Todo processo tem sido construído com a participação intensa da sociedade. Fizemos duas web-conferências municipais e as reuniões do Conselho são abertas com participação ativa dos agentes culturais”, disse Aline.

Uma etapa fundamental para os agentes ou espaços de cultura terem acesso aos recursos da Lei é o Cadastro Municipal de Cultura, que está realizando uma última chamada antes da publicação dos editais. A homologação, que valida oficialmente os cadastros culturais, será publicada no Diário Oficial do município até o dia 18 de setembro.

Para mais informações sobre como acessar a Lei Aldir Blanc Volta Redonda, o interessado por acessar as redes sociais com informações específicas sobre LAB-VR: Instagram.com/leialdirblancvr/ e Facebook.com/leialdirblancVR ou entrar em contato no telefone (24) 3339-4204.