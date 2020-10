Will Quinto lança quarta música autoral e ganha destaque na plataforma Apple Music

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 15:15 horas

Volta Redonda – O cantor e compositor de Volta Redonda, Will Quinto, lançou o quarto single da carreira e vem decolando a cada canção. “Desenhei Você” traz uma pegada mais popular e alegre para o trabalho do artista.

Em três dias de lançamento, a nova música entrou para uma playlist da Apple Music, uma das plataformas de streaming de música mais ouvidas do mundo. O aplicativo está entre os três maiores, ao lado da Deezer e Spotify.

Com uma pegada mais pop, a nova música é mais dançante. Ela ainda tem um lado de amor, que ele sempre gosta de imprimir nas canções que faz. Will pretende gravar mais dois singles até o final do ano. Além disso quer lançar um EP com mais seis músicas para 2021.

– Tenho mais 20 composições e tem um pouco de tudo. Agora estou decidindo qual vai entrar nos próximos dois singles que vou lançar. Estou muito feliz com toda essa repercussão. Isso me motiva a continuar. O reconhecimento e identificação que venho recebendo das pessoas que tem contato com meu trabalho me motiva cada vez mais a continuar – ressaltou Will.

Serviço

Quem quiser ouvir a nova música, basta acessar o link https://ampl.ink/1lAYX.