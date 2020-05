Will Quinto lança segunda música autoral nas plataformas digitais

Volta Redonda –O cantor e compositor voltarredondense, Will Quinto, está com uma nova música, recém lançada nas plataformas digitais e redes sociais do artista. A canção foi inspirada na história de um casal de amigos e ela empresta o nome para a música.

– A música ‘Maria’ foi inspirada por sentimentos deles, um pelo outro. A letra e melodia seguem o clima da história dos dois. A canção tem o nome dela e creio que a essência do amor que os dois sentem um pelo outro – contou Will.

A música nasceu no estúdio em casa com o amigo. Mesmo lugar que ele decidiu fazer a primeira gravação. A primeira canção do cantor foi lançada no início de abril. Apesar de já ter gravado em um grande estúdio, no Rio de Janeiro, ele preferiu fazer a primeira versão de “Maria” em casa ao som do violão.

– O arranjo, a gravação, tudo foi feito aqui no meu estúdio, em casa. Local onde eu já faço pequenas produções tanto para mim, quanto para outros artistas. É um trabalho intimista e produzindo aqui por causa do momento que a gente vive, por não podemos sair. Vai ter um vídeo gravado no dia que fiz os acordes. Espero que todos gostem – desejou o cantor.

Em junho, Will está preparando uma live para os fãs. A ideia é tocar sucesso de outros músicos consagrados e os autorais que têm chamado a atenção de produtores da região e da capital.

– Quero fazer uma live em junho. Porque não estou podendo me apresentar por conta da quarentena e do isolamento. E a ideia é levar um pouco de arte para as pessoas. Pretendo também, em breve, começar a trabalhar em um EP com todos as minhas canções que continuo compondo e creio que ‘Maria’ deve entrar no repertório – explicou Will.