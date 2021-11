XV Mostra de Teatro Arte in Foco começa dia 30 de novembro

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 17:17 horas

Barra Mansa – A Casa de Cultura Arte in Foco e o Sest Senat Barra Mansa, realizam o Circuito Cultural 2021, com a XV Mostra de Teatro Arte in Foco e Recital de Música Brasileiram que têm início no próximo dia 30 de novembro.

Ao todo serão 12 espetáculos em 10 dias de programação.

Serviço

Preço: 15,00 (Promoção todo mundo paga meia)

Local: Teatro Armando Hands – Sest Senat Barra Mansa (Rua João Brabo, nº 01)

Confira a programação da 15ª Mostra de Teatro Arte in foco

Dia 30/11 – Terça-feira – 20h – Espetáculo E SE FOSSE COM VOCÊ

Adaptação e direção: Marcelo Soares

Elenco: Ana Luiza Paiva, Anna Ruth Gomes, Camila Moraes, Clara Bruno, Jhennyfer Damasceno, João Vitor Peres, Maria Laura Flores, Mariana Santos, Marina Sobral e Suzana Lino.

Participação Especial: Laura Ferrão

Sinopse: Se você é mãe, prepare-se. Um belo dia seu filho vai olhar no fundo dos seus olhos, com o olhar mais puro do mundo e dirá, com a fisionomia inalterada, plácida: Mãe, deixa eu ir sair com meus amigos! Na festa, no show, na social, não importa, sempre é uma decisão muito difícil. O espetáculo além de tratar da relação pais e filhos traz uma reflexão sobre as diferenças e como devemos aceitar e respeitar os outros.

Dia 01/12 – Quarta-feira – 20h – Espetáculo NÃO FALE COM ESTRANHOS

Texto: Marcelo Soares e Erico Judice

Direção: Marcelo Soares

Elenco: Aloizio Moreira, Ana Beatriz Vieira, Isabela Pereira Laisa Araujo, Lara de Sá, Laura Ferrão, Luisa Alves, Marcela Santana, Maria Clara Fontes, Paola Almaraz, Ruan Gonçalves e Sarah Venâncio.

Sinopse: O amor cega? Até aonde você chegaria por um amor? Todos os caminhos que o amor lhe abre são permissíveis? Baseado em fatos reais – Uma família de classe alta é destruída quando um rapaz, que sofre distúrbios, sequestra meninas e as mantém em cativeiro.

Dia 02/12 – Quinta-feira – 20h – Espetáculo TERAPIA FAMILIAR

Adaptação e direção: Tamires Brito

Elenco: Ana Cristina Mendes, Dira Pessoa, Josi Vitorino, Júlio Nagib, Yuri Arantes e Regina Moreira.

Sinopse: Uma mãe típica, estressada no dia a dia, que procura lidar com seu esposo alcoólatra, e sua prima intrometida. Uma confusão danada, ninguém entende ninguém até que Jurema empregada da família decide chamar Dr. Castilho, terapeuta familiar, mal ela sabe que com a vinda da psicóloga o primogênito, irá se revelar. Conheça agora a história da família Silva.

Dia 03/12 – Sexta-feira – 20h – Espetáculo ELES NÃO USAM BLACK TIE

Texto: Gianfrancesco Guarnieri

Adaptação: Marcelo Soares e Erico Judice

Direção: Marcelo Soares

Elenco: Ana Beatriz Naves, Bruna Almeida, Deyvid Gomes, Isabela Souza, Helsen Di Castro, Italo Barreto, Paulo Victor Viana, Pedro Nicolau e Vitor Macedo.

Participação especial: Marcel Henrique

Sinopse: O conflito entre pai e filho com posições ideológicas e morais completamente opostas. Uma gravidez, um casamento, uma greve, vários amores fazem parte dessa trama envolvente onde a luta diária por sobrevivência prova que às vezes é necessário tomar decisões que mudam o rumo de nossas vidas para sempre.

Dia 04/12 – Sábado – 20h – Espetáculo LISBELA E O PRISIONEIRO

Adaptação: Marcelo Soares e Erico Judice

Direção: Marcelo Soares

Elenco: Bernardo Laborão, Bruna Almeida, Gabriel Isoldi, Hugo Francisco, João Arthur Vitorino, João Vitor Torres, Julia Vieira, Lucas Correa, Larissa Vitória, Luis Eduardo Herculano, Marcel Henrique, Raquel Dias e Vitor Macedo.

Sinopse: A jovem Lisbela adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes que assiste. Leléu é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas muitas aventuras conquistou o coração da moça e fugiu. Ao ser preso pelos guardas do Tenente, descobre que Lisbela está de casamento marcado com Doutor. Em meio às confusões na delegacia, suas dúvidas e os problemas familiares que as novas paixões despertam, há ainda a presença de um matador que está atrás de Leléu, devido a ele ter se envolvido com sua irmã no passado. Uma trama de amor e ódio que se passa na cidade de Coripós, que mais parece um verdadeiro filme de Hollywood!

Dia 05/12 – Domingo – 16h – Esquetes MEU QUERIDO DIARIO

Adaptação e Direção: Tamires Brito

Elenco: Ana de Castro Nitole, Anna Fonseca, Beatriz Geraldi Souza, Bianca Felisberto de Oliveira, Isabelle de Andrade Gomes da Silva, Juliana Rodrigues Araújo, Manu Bock e Maria Eduarda Vieira do Prado.

Esquetes: Porquê?, Chegou o Boletim, Mães Nas Redes Sociais, Sinceridade.

Dia 05/12 – Domingo – 20h – Espetáculo UM CONTO DE AMOR NO SERTÃO

Adaptação: Marcelo Soares e Matheus Fernandes

Direção: Marcelo Soares

Elenco: Anna Aguiar, Ana Julia Sanches, Ana Luisa Rocha, Ana Luiza Gama, Bernardo Soares, Davi Saraiva, Duda Nitole, Gabriel Gamis, Guilherme Costa, Isabella Rosas, Liz Borges, Maria Paula dos Santos e Nina Couto.

Sinopse: Uma emocionante história de amor entre dois jovens, onde inicia uma enorme confusão, quando a mocinha decide apresentar seu pretende ao pai como um amigo que não gosta de mulheres, mas o Coronel sendo esperto está prestes a descobrir tudo.

Dia 07/12 – Terça-feira – 20h – Recital de Música

Músicos: Shirli Teixeira, Ana Paula Pereira, Giliade Lima e Gisele Carvalho

Sinopse: Apresentação dos alunos de canto, teclado, piano e violão.

Dia 10/12 – Sexta-feira – 20h – Espetáculo OZ ALÉM DO ARCO IRIS

Texto: L. Franck Baum

Adaptação e Direção: Marcelo Soares

Elenco: Aloizio Moreira, Ana Beatriz Vieira, Bernardo Laborão, Isabela Pereira Laisa Araujo, Lara de Sá, Laura Ferrão, Luisa Alves, Marcela Santana, Maria Clara Fontes, Marina Costa, Paola Almaraz, Ruan Gonçalves e Sarah Venâncio.

Sinopse: Após a passagem de um ciclone, Dorothy e seu cachorrinho Totó vão parar na estranha Terra de Oz. Ao lado de novos amigos – o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, encaram perigos, aventuras, desafios e seus próprios medos, numa longa viagem de volta e de autodescoberta.

Dia 11/12 – Sábado – 20h – Espetáculo CASA DAS PROMESSAS

Texto: Divino de Paula

Adaptação e Direção: Marcelo Soares

Elenco: Bernardo Laborão, Cristiene Motta, Deyvid Gomes, Divino de Paula, Ivana Souza, Joel Costa, Juscineide Damasceno, Marileia Judice, Merice Gomes, Rose Panêto, Vanda Apiolazza, Vanete Souza, Vanilda Barros.

Sinopse: A história de uma família que enriquece ao transformar sua casa na CASA DAS PROMESSAS, com a falsa idéia de uma criança ressuscitada. Como toda mentira tem perna curta, uma hora a conta chegada a sua porta e aí vamos ver o que Dona Esmeralda vai fazer.

Dia 12/12 – Domingo – 16h – Espetáculo O QUARTO DE BONECOS

Adaptação e Direção: Bruna Marquesin

Elenco: Helena Stein Neves de Moura, João Pedro Silva Queiroga, Liz A. Ferreira Lima, Luiza Paes Dutra, Manuela Gomes Pereira Miranda e Sofia Lopes Melo.

Sinopse: Seis bonecos vivem em um quarto enfeitado onde são felizes e muito amigos. Até que Maria, uma boneca doce e sorridente, fica triste porque acha que não tem mais valor para ninguém. Ao descobrirem sua desconfiança, seus amigos se unem para alegrar a bonequinha e provar sua importância para eles e para a alegria de todos ao seu redor.

Dia 12/12 – Domingo – 16h – Espetáculo EM BUSCA DO TESOURO PERDIDO

Adaptação e Direção: Bruna Marquesin

Elenco: Cecília de Souza Carmo, Lavínia Benevenuto Rodrigues Paes, Manuella P. Ricciardi Couto, Maria Gabriela Pereira Silva, Maria Luisa Almeida Oliveira, Maria Luisa M. de C. Gonçalves, Maria Luiza de Paula Souza, Miguel Lucas A. de Andrade e Nicole Panisio.

Sinopse: Um grande tesouro com uma fórmula mágica desapareceu misteriosamente da cidade encantada durante uma forte chuva. Mas para que uma maldição terrível não caia sobre o mundo da fantasia, as princesas se uniram para encontrá-lo. Só que para conseguirem, será preciso aceitar as diferenças entre os contos de fadas e as trapalhadas de uma vilã pra lá de maluquinha.

Dia 12/12 – Domingo – 19h – Espetáculo de Dança MIL E UMA NOITES

Coreografia: Marcela Nogueira

Elenco: Allanys Yara Mendes de O. Breves, Alice Correia Silva Bento, Ana Luiza Duque Coelho, Beatriz Sampaio de Queiroz, Cecília Sena Delestre, Gabriela Almeida Lemos, Lara Rocha de Oliveira, Laura Lichnering Duque, Liz Abrantes F. Lima, Lorena Andrade Alves, Maitê Oliveira Alves, Maria Oliveira Kato, Maria Rita Cruz Francisco, Mariana de Araújo L. Neicho, Milena Moreira Lopes Soares, Pietra Cauani Teixeira Santos, Sandro César Aragão Filho, Sofia Francelino Gonçalves.

Sinopse: O espetáculo temático que traz ao público a história das Mil e uma Noites. Tratando-se de uma literatura árabe e protagonistas femininas, são coleção de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do sul da Ásia, sendo retratados em forma de Dança.