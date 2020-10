XXI Festival de Teatro Arte em Cena será realizado de forma online

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 17:09 horas

Volta Redonda – Este ano o Arte em Cena está completando 31 anos. E a 21ª edição do Festival não poderia deixar de acontecer. Em tempos de pandemia, ele foi adaptado e será realizado de forma online. Segundo a fundadora e diretora da Cia de Teatro Arte em Cena, Stael de Oliveira, mesmo com o “novo normal” ela está muito feliz por ter resistido às dificuldades e ter feito a arte se adaptar. “É bom trazer um pouco de saúde emocional para meus alunos e para mim também”.

O “XXI Festival de Teatro Arte em Cenas Curtas Online 2020” começa neste sábado, dia 17, e pode ser acompanhado pela plataforma Zoom e pelo YouTube, gratuitamente.

Stael conta que todo o ensaio das peças também foi feito de forma online, cada um na sua casa, também pela plataforma Zoom.

– Estamos tendo aulas online desde março, início da pandemia. Foi tudo muito novo, mas muito interessante também, por ser muito diferente de tudo o que já tínhamos feito até então. Na verdade passou a ser mais cinema do que teatro, pois a ferramenta da câmera, agora é o que faz a arte acontecer, o que faz a arte se propagar e sair da casa para o público. Os alunos precisam se concentrar sozinhos, e isso é o que se torna mais difícil, pois estão acostumados ao convívio cheio de emoção. Agora, precisam contar apenas com sua imaginação para interpretar os personagens – disse Stael.

A diretora da companhia conta que os alunos se adaptaram muito bem. “Fiquei surpresa! É claro que não é a mesma coisa que estar em um ensaio presencial, com toda a adrenalina do momento. Mas, vivenciamos um outro tipo de adrenalina, o medo de a internet cair, a exposição de mostrar a intimidade de suas casas e tantas outras novidades que todos tivemos que adaptar”.

Ela ainda agradeceu aos alunos e aos familiares que tanto se envolveram para este novo normal.

– Os alunos continuaram até outubro. Eu ,sinceramente, achei que eles não iriam se adaptar… Estou feliz por esta conquista, eu não achava que eles, junto às famílias, fossem chegar tão longe. Pois por ser online, poderiam não valorizar, mas valorizaram, apostaram e se dedicaram além do que imaginávamos. Estamos muito felizes enquanto companhia, pois temos notícias até em outras cidades de grupos que não conseguiram dar continuidade aos seus trabalhos – disse.

Novidade

E a novidade do “XXI Festival de Teatro Arte em Cenas Curtas Online 2020” será a própria forma e atuação. “A direção dos espetáculos está sendo como se fosse para vídeo, o público é a câmera e a distância que em alguns momentos nos aproximou e nos fez ficar mais íntimos e mais sensíveis”. Camisas pintadas em casa com a técnica “tay day” é uma novidade deste ano também.

– Nessa pandemia com certeza aprendemos a dar mais valor às coisas simples e ao estar próximo das pessoas que amamos. Também aprendemos a nos reinventar e a superar os obstáculos vencendo as dificuldades – diz Stael.

E as peças que serão apresentadas são inéditas. Foram escritas e pensadas para este novo formato, com novas formas e novas ferramentas, onde as cenas precisam ser mais curtas e a mensagem mais direta.

– Quanto aos professores do Arte em Cena foram todos guerreiros e se envolveram vivenciando o novo com muita responsabilidade e comprometimento. Nei Rafael com todo seu carinho para com os alunos mais novos, Isabela Oliveira encantando suas turmas com novidades online, Igor Andrade fazendo seu estágio no Arte em Cena dividindo as aulas comigo, Caio César realizando com maestria o trabalho da edição, e todos os alunos doando sua participação e sua inteligência emocional – afirmou, feliz com o resultado.

Confira a programação do ‘XXI Festival de Teatro Arte em Cenas Curtas Online 2020’

– 17/10 (sábado)

19h30 – ESSA HISTÓRIA DÁ UMA PEÇA (Ao Vivo pelo Zoom)

– 18/10 (domingo)

17h – AULAS ONLINE (Ao Vivo pelo Zoom)

19h30 – LENDAS URBANAS (Ao Vivo pelo Zoom)

– 19/10 (segunda-feira)

19h30 – QUARENTENADAS (Estreia pelo YouTube)

20h30 – O QUE VOCÊ TEM ESCOLHIDO (Estreia pelo YouTube)

– 20/10 (terça-feira)

19h30 – AMOR POR ESCRITO (Ao Vivo pelo Zoom)

– 21/10 (quarta-feira)

19h30 – O CONTO DOS SENTIMENTOS (Estreia pelo YouTube)

– 22/10 (quinta-feira)

19h30 – AMÉLIA (Ao Vivo pelo Zoom)

– 23/10 (sexta-feira)

19h30 – CAPITÃES DA AREIA – Contando História (Estreia pelo YouTube)

20h30 – PASSIONAL (Ao Vivo pelo Zoom)

– 24/10 (sábado)

19h30 – CADÊ O BRASIL QUE ESTAVA AQUI (Estreia pelo YouTube)

20h30 – COTIDIANO (Ao Vivo pelo Zoom)

– 25/10 (domingo)

17h – PEQUENO PRÍNCIPE (Estreia pelo YouTube)

19h30 – CENSURADO (Ao Vivo pelo Zoom)

Ficha técnica

Autoria: Stael de Oliveira; Nei Rafael; Igor Andrade

Direção Teatral: Stael de Oliveira; Nei Rafael; Isabela Oliveira

Concepção Virtual: Stael de Oliveira; Nei Rafael; Isabela Oliveira

Sonoplastia: Igor Andrade; Caio César Gonçalves

Marketing: Bianca Borges; Igor Andrade; Isabela de Oliveira; Ítalo Cardoso

Designer Gráfico: Ícaro Chagas

Edição: Caio César Gonçalves e Ítalo Cardoso

Suporte Tecnológico: Beatriz Bastos; Caio César Gonçalves Gonçalves; Ítalo Cardoso; Igor Andrade

Direção Geral: Stael de Oliveira

Participação Especial: Caio César Gonçalves