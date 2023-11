Zé Ramalho se apresenta nesta sexta no Clube dos Funcionários

Volta Redonda – Zé Ramalho apresenta sua turnê ‘Show dos Sucessos’, nesta sexta-feira (17), no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. A abertura dos portões acontece às 20h e a primeira atração da noite é a dupla Julinho Marassi e Gutemberg. Conhecido por suas músicas atemporais e voz marcante, o cantor e compositor promete embalar o público com seus grandes sucessos.

Com mais de 40 anos de carreira, Zé Ramalho escreveu seu nome na história da música nacional. No setlist da turnê, o músico traz canções que marcaram gerações, como “Admirável Gado Novo”, “Avohai”, “Beira-Mar”, “Chão de Giz”, “Entre a Serpente e a Estrela”, “Frevo Mulher”, “Garoto de Aluguel”, “Vila do Sossego” entre outras.

O evento será realizado no Ginásio da PET e os ingressos estão à venda pelo site ingresso.com. A estrutura conta com camarotes, arquibancada, pista e frontstage. O show é uma realização de Audio Company, Clube dos Funcionários e PublicAção, com apoio da TV Rio Sul e jornais Diário do Vale e A Voz da Cidade, e patrocínio da Drogaria Retiro, Óticas Veneza e Zamix. Classificação etária: 18 anos.