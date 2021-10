Zumba especial Outubro Rosa acontece nesta segunda em Itatiaia 

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 11:51 horas

Itatiaia – A Secretaria de Esporte e Lazer, realiza nesta segunda-feira (25), um evento especial, em alusão ao Outubro Rosa. Na programação, que será realizada no Complexo Esportivo Rafael Quintino (Quadra do Jardim Itatiaia, a partir das 18h30, um bate-papo com a psicóloga, Márcia Mendes e com a digital influencer Priscila Toledo, que enfrentou um câncer de mama.

Em seguida, haverá uma Master Class de Zumba, com diversos instrutores convidados, da região e de vários estados. A entrada será solidária, de um quilo de alimento não perecível.