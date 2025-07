Barra Mansa realiza mutirão de limpeza no Jardim das Preguiças

Barra Mansa – A Secretarias de Meio Ambiente e Manutenção Urbana de Barra Mansa realizaram, neste sábado (19), um mutirão de limpeza do Parque Centenário, mais conhecido como Jardim das Preguiças. A ação contou com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE-BM) e teve o objetivo de revitalizar o espaço público e reforçar as ações de conservação ambiental da cidade.

O prefeito Luiz Furlani foi ao local verificar a realização dos trabalhos.

“Tivemos um mutirão neste local fantástico e maravilhoso. Um parque que fica no Centro da cidade. Quem ama cuida e neste sábado, diversos serviços aconteceram aqui, como retirada de galhos secos, pintura dos bancos, entre outras ações. Quero parabenizar as secretarias de Meio Ambiente, de Manutenção Urbana e o Saae por esta atividade, são detalhes importantes que fazem a diferença no dia a dia da população, buscando deixar nossa cidade cada vez mais linda”, afirmou.

O prefeito comentou ainda sobre o trabalho de microchipagem das preguiças que iniciou recentemente.

“Estamos realizando o rastreio das preguiças que vivem no parque. Um serviço importante para o acompanhamento e levantamento da quantidade destes animais”, disse.

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, afirmou que mais ações podem acontecer novamente.

“Temos a intenção de realizar outros mutirões em diferentes pontos da cidade. Estas medidas visam não apenas a limpeza e a organização dos espaços públicos, mas também contribuem para um ambiente mais saudável, beneficiando a fauna, a flora e a qualidade de vida da população”, concluiu.