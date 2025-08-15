sexta-feira, 15 agosto 2025
Denúncia de Felca leva à prisão de influenciador por exploração infantil

Hytalo Santos é suspeito de expor menores em conteúdos inadequados nas redes

by Lívia Nascimento

Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) – Foto: Polícia Civil

São Paulo – O influenciador paraibano Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15) em São Paulo, suspeitos de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos publicados nas redes sociais. A ação envolveu o Ministério Público da Paraíba (MP-PB), o Ministério Público do Trabalho (MPT), as polícias civis da Paraíba e de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal.

A investigação, conduzida pelas promotorias de Bayeux e João Pessoa, apura a participação de adolescentes em vídeos de conotação sexual e festas com bebida alcoólica. Há suspeita de que o influenciador tenha incentivado a emancipação de menores em troca de presentes para familiares. O caso ganhou repercussão após o youtuber Felca, que tem mais de 4 milhões de inscritos, denunciar práticas de “adultização” de crianças e adolescentes.

A Justiça da Paraíba havia determinado, na terça-feira (12), o bloqueio das redes sociais de Hytalo, a desmonetização de seus vídeos e a proibição de contato com as supostas vítimas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a ele, resultando na apreensão de celulares e de um computador.

Segundo o MPT, foram analisados mais de 50 vídeos e colhidos mais de 15 depoimentos de pessoas ligadas à produção do conteúdo. Em ambos os inquéritos, o influenciador nega as acusações.

O advogado de defesa, Sean Abib, afirmou que o cliente “jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes” e que irá apresentar esclarecimentos à Justiça.

 

