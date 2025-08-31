DIARIO DO VALE transmite ao vivo Volta Redonda x Athletic neste domingo (31)

Volta Redonda – Neste domingo (31), às 18h30, o Volta Redonda recebe o Athletic, no Raulino de Oliveira, em mais uma rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será um duelo direto na briga contra o rebaixamento. E o DIÁRIO DO VALE transmite ao vivo, em áudio, no YouTube. A narração será de Oscar Nora, com comentários e reportagens de Leonardo Dantas.

O Voltaço mantém boas recordações da última vez em que enfrentou o Athletic no estádio Raulino de Oliveira. No dia 12 de outubro de 2024, pelo jogo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro, o time venceu o adversário mineiro por 1 a 0, com gol do atacante Heliardo.

O técnico Rogério comentou sobre a partida e reforçou a importância de a equipe conquistar mais um resultado positivo jogando em casa.

“Foi o jogo em que conseguimos a vitória na partida de ida da final da Série C, por 1 a 0, e tivemos chances de fazer mais gols. O estádio estava lotado, com a torcida nos apoiando. São boas lembranças e boas energias. Obviamente, isso não entra em campo, mas quem sabe possamos ter o prazer de vencê-los novamente em nossa casa, porque para nós será muito importante”, destacou o técnico.

Para o jogo deste domingo (31), os sócios-torcedores do Voltaço terão acesso exclusivo ao Estádio Raulino de Oliveira a partir deste domingo (31), quando o clube enfrenta o Athletic pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade busca facilitar a entrada dos torcedores que aderiram ao programa “Eu Sou Voltaço” e valorizar o apoio deles ao time.

Segundo o clube, os sócios poderão utilizar roletas exclusivas instaladas em dois pontos de acesso, Branco (plano Aço) e Azul (plano Ouro). Para entrar, o torcedor deverá acessar o aplicativo oficial, abrir sua carteirinha digital e apresentá-la na catraca.

Quem não for ao Raulino de Oliveira poderá acompanhar tudo pelo YouTube do DIÁRIO DO VALE. Conecte-se, inscreva-se em https://www.youtube.com/@diariodovale e venha torcer pelo Voltaço junto com a gente!