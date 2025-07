Em busca de alívio, Voltaço enfrenta o Vila Nova no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Pela 19ª rodada da Série B, o Voltaço enfrenta o Vila Nova, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira.

Em situações opostas na tabela, o Voltaço está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com os mesmos 18 pontos do lanterna Botafogo-SP e a um do Paysandu, primeiro fora do Z-4.

O Esquadrão de Aço conta com o apoio de sua torcida para garantir os três pontos para sentir o alívio nessa rodada.

Por outro lado, o Vila Nova disputa uma vaga no G-4. Invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates, o Tigre está na sétima colocação, com 27 pontos, a dois da quarta colocada.

A partida terá transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook do DIÁRIO DO VALE. A narração será de Oscar Nora, com comentários e reportagens de Leonardo Dantas, a partir das 15h50.