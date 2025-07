Em virada emocionante, Voltaço vence Athletico-PR pela Série B

Volta Redonda – O Voltaço venceu o Athletico-PR por 3 a 2, neste sábado (19), no Raulino de Oliveira, pela 17a rodada da Série B. A virada foi assistida por pouco mais de 1600 torcedores, recorde do time como mandante na competição.

Com o esquema de três zagueiros mantido, o Volta Redonda fez um primeiro tempo ruim. Sem posse de bola e sem saída para os contra-ataques, a equipe foi amplamente dominada pelos paranaenses. Os sucessivos erros de marcação deixaram o Athletico-PR se sentir confortável para abrir vantagem. O primeiro gol saiu aos 21 minutos, com Alan Kardec, livre, dentro da área. E o segundo gol veio aos 39, com Zapelli, o melhor em campo, que driblou dois zagueiros antes de marcar.

A reação do Voltaço veio na segunda etapa, após as alterações do técnico Rogério Corrêa. Os meias PK e Chay entraram, o que mudou o esquema tático. Mais ofensivo, o Volta Redonda dominou as ações e mudou a cara do jogo. Com mais posse de bola e aproximação, a virada saiu em menos de meia hora. Aos 11 minutos, MV recebeu livre e deu uma cavadinha para deslocar o goleiro Mycael. Aos 21, André Luiz, de cabeça, deixou tudo igual. E aos 35, Ítalo Carvalho rompeu a defesa adversária para fazer o primeiro dele no retorno ao clube, garantindo a virada por 3 a 2.

Apesar da vitória, o Voltaço segue em 19° lugar, ainda na zona de rebaixamento, agora com 18 pontos. O próximo jogo acontece na quarta-feira (23), às 19h, contra a Chapecoense, no interior catarinense.