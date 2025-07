Evite filas retirando sua pulseira da Expo VR antecipadamente

Volta Redonda – Para acessar a Ilha São João nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, durante a Expo VR 2025, será necessário utilizar uma pulseira inteligente vinculada ao CPF. O item funciona como credencial de entrada e está sendo distribuído gratuitamente no primeiro piso do Sider Shopping, ao lado do elevador, de segunda a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos, das 12h às 20h.

O cadastro, obrigatório para retirada da pulseira, pode ser feito no site www.expovr.com.br/ingresso. A mesma pulseira valerá para os três dias do evento e poderá ser usada para compras, identificação e pagamentos dentro da área da feira.

“A pulseira personalizada é mais do que um acesso. É uma forma de organizar a entrada, garantir segurança e proporcionar uma experiência mais fluida ao público. Queremos que as pessoas aproveitem cada minuto da Expo VR sem perder tempo em filas. A retirada antecipada facilita isso”, afirmou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

O sistema é gerido pela empresa Nowigo, especializada em soluções cashless e credenciamento.

“Todo o sistema foi pensado para oferecer praticidade. A pulseira, além de agilizar a entrada, será uma ferramenta integrada a diversos serviços. O cadastro é vinculado ao CPF da pessoa e, por isso, é pessoal e intransferível”, disse Jader Costa, diretor de operações da Expo VR.

Quem optar por retirar o item com antecedência evita filas na entrada do evento. Também será possível pegar a pulseira diretamente na Ilha São João, nos dias do festival. Em caso de perda ou mau uso, será cobrada taxa para emissão da segunda via.

“A entrega antecipada das pulseiras é fundamental para garantir uma entrada organizada. Com elas, conseguiremos ter um controle mais eficiente de acesso, oferecer mais segurança e ainda facilitar a circulação entre os espaços do evento. A ideia é que o público chegue à Expo pronto para curtir”, acrescentou Jader.

A Expo VR 2025 vai ocupar a Ilha São João com estandes empresariais, oficinas, apresentações culturais, espaço gastronômico e shows no palco Sesc. Estão confirmadas atrações como Mumuzinho (1/8), Cátia Valois e Zeca Baleiro (2/8) e IZA (3/8).