Barra Mansa – Um homem foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (25), no bairro Vila dos Remédios, distrito de Floriano, em Barra Mansa. O corpo estava no trecho que dá acesso à Litografia Valença, debaixo da via Dutra, na altura do km 288.

De acordo com informações preliminares, o homem trabalhava em um posto de gasolina, próximo do local onde foi encontrado. O caso foi confirmado pela 90ª DP, que continua com as investigações.