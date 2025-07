Idoso morre atropelado por caminhão após pneu estourar em Paraíba do Sul

Paraíba do Sul – Um idoso de 72 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde desta quarta-feira (24), na Praça São Pedro, no bairro Bela Vista, em Paraíba do Sul. O acidente ocorreu quando o motorista do veículo, um caminhão Mercedes-Benz Accelo 1016 perdeu o controle da direção após o pneu dianteiro esquerdo estourar.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por meio do 38º BPM, a vítima, identificada estava atravessando a via no momento do acidente. O condutor do caminhão, um homem de 54 anos, alegou que seguia para realizar entrega em uma empresa quando ocorreu a falha mecânica. Ele afirmou ainda que acreditava que o pedestre havia conseguido atravessar em segurança e só se deu conta do atropelamento ao descer do veículo.

A equipe do SAMU foi a primeira a chegar ao local e constatou o óbito da vítima ainda no local. O caminhão chegou a invadir a calçada e colidir com uma cerca próxima ao ponto do atropelamento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Corrêas, em Petrópolis.

O motorista foi conduzido à 107ª Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e submetido a exame de corpo de delito no IML, que não constatou ingestão de bebida alcoólica. Após o procedimento, ele foi liberado.

Duas testemunhas que estavam no local no momento do acidente prestaram depoimento à polícia. O caso foi registrado como atropelamento com vítima fatal e será investigado.