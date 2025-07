Irmão e sobrinho tentam matar mulher por disputa de propriedade em Resende

Resende – Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (22), suspeitos de envolvimento em uma tentativa de feminicídio em maio deste ano, em Resende. A investigação foi conduzida pela 89ª Delegacia de Polícia após a vítima, uma mulher de 53 anos, ser hospitalizada com ferimentos graves no rosto causados por cinco disparos de arma de fogo. Os suspeitos são irmão e sobrinho da vítima.

O crime ocorreu em Engenheiro Passos e teria sido motivado por conflitos familiares e disputa por propriedade. Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos planejaram o ataque com antecedência. Após atirarem na vítima sem serem vistos, eles retornaram ao local fingindo prestar socorro, com o objetivo de concluir o crime. Um terceiro homem, identificado como companheiro da vítima, também seria alvo.

O caso continua sob investigação.