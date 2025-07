Ítalo Carvalho brilha, Voltaço vence e deixa Z4 da Série B

Volta Redonda – O Voltaço venceu o Vila Nova-GO por 2 a 1, neste domingo (27), no Raulino de Oliveira. A partida foi válida pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão. Vindo de uma goleada para a Chapecoense, o Volta Redonda manteve o esquema com quatro defensores, deixando Gabriel Pinheiro no banco de reservas.

A formação ofensiva funcionou, e o time da casa dominou o primeiro tempo. Desde os primeiros minutos, o Voltaço buscou o ataque e teve em Ítalo Carvalho o jogador mais perigoso. E foi dele o gol que abriu o placar, aos 27 minutos. O camisa 9 chegou a marcar o segundo, mas o lance foi anulado pela arbitragem, por impedimento de Gabriel Bahia na origem da jogada. O Vila Nova, por sua vez, só atacou em lances de bola longa ou cruzamentos na área e levou pouco perigo ao goleiro Jean Drosny.

Na segunda etapa, o predomínio continuou. O Vila, em busca do ataque, deu espaços, e o Voltaço contra-atacou com qualidade. Aos 9 minutos, Ítalo driblou no meio-campo, avançou em velocidade e tocou para MV, que bateu colocado no ângulo de Halls para fazer o segundo. Com a vantagem, o Voltaço reduziu o ritmo e perdeu a posse de bola. No desespero, o Vila Nova partiu para o tudo ou nada e diminuiu aos 38, com Gabriel Poveda, após bobeira da defesa. O lance, inicialmente anulado pelo árbitro em campo, foi validado com ajuda do VAR. No fim, os goianos pressionaram, mas o Voltaço resistiu e segurou uma vitória importante.

Com o resultado, o Volta Redonda subiu para o 15° lugar, fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será no dia 4 de agosto, uma segunda-feira, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 21h30, na abertura do segundo turno da Série B.