IZA agita o Palco Sesc neste domingo: veja o que é permitido levar na Expo VR

Volta Redonda – A cantora Iza se apresenta neste domingo (3), no palco Sesc, na Ilha São João, em Volta Redonda. O show faz parte da programação da Expo VR 2025 e promete atrair uma multidão de fãs.

Para garantir a segurança e o conforto do público durante o evento, a organização divulgou orientações sobre o que é permitido ou proibido levar ao local. Além disso, há recomendações importantes para curtir o espetáculo da melhor forma possível.

O que pode levar:

• Cães-guia (com documento comprobatório)

• Protetor solar

• Cangas e capas de chuva

• Pulseira inteligente (no pulso)

• Documento de identificação com foto

• Itens de acessibilidade individual

• Celular e carregadores portáteis

• Mochilas pequenas ou bolsas médias (sujeitas à revista)

O que não pode levar:

• Substâncias ilícitas

• Objetos de vidro

• Drones e câmeras profissionais

• Copos térmicos ou copos especiais com tampa

• Garrafas, latas e bebidas

• Objetos perfurocortantes e armas de fogo

• Coolers, isopores, caixas térmicas ou bebidas alcoólicas

• Guarda-chuvas

• Perfumes, desodorantes ou qualquer tipo de aerossol

• Cadeiras, bancos e assentos

• Capacetes, correntes e cinturões

• Canudos rígidos

Recomendações para curtir melhor o show:

• Use sapatos confortáveis

• Chegue com antecedência

• Mantenha a pulseira no pulso durante todo o evento

• Use roupas leves e adequadas ao clima

• Alimente-se bem antes de sair de casa

• Planeje o transporte de ida e volta