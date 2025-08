Jovem é baleado em frente a bar no Jardim Jalisco, em Resende

Resende – Um jovem de 18 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (1º) em frente a um bar, no bairro Jardim Jalisco, em Resende.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para verificar denúncia de disparos de arma de fogo na Rua João Ferreira Pinto. No local, os policiais conversaram com o proprietário do bar, que afirmou ter ouvido sons semelhantes a disparos de arma de fogo enquanto atendia clientes na parte inferior do estabelecimento. Ele contou que não conseguiu ver os autores nem identificar características.

Segundo a PM, a vítima foi atingida por múltiplos disparos, sendo, a princípio, quatro nas costas, um na boca e um na mão. O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende, onde permanece internado na Sala Vermelha.

A perícia esteve no local, e a ocorrência foi registrada na 89ª DP.