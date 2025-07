Justiça Eleitoral mantém absolvição de Furlani e Drable

Barra Mansa – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) manteve a absolvição do prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), e do ex-prefeito Rodrigo Drable (Solidariedade) em processo que investigava abuso de poder nas eleições de 2024. A decisão negou recurso do candidato derrotado Marcelo Cabeleireiro (União), que alegava uso da estrutura da prefeitura, obras milionárias e publicações no portal oficial para favorecer Furlani.

A relatora, desembargadora Tathiana de Carvalho Costa, considerou não haver provas de uso irregular de recursos públicos. Segundo ela, a divulgação de atos de gestão em redes sociais pessoais é permitida e as principais obras foram executadas entre 2022 e 2023, antes do pleito.