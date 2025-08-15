sexta-feira, 15 agosto 2025
Moto sem placa é apreendida pela Guarda Municipal em Volta Redonda

Ação ocorreu no Aterrado; suspeito foi conduzido à 93ª DP e liberado após depoimento

by alice couto

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Uma ação da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultou na apreensão de uma motocicleta sem placa e na condução de um homem à 93º Delegacia da Polícia Civil. A ocorrência aconteceu na quinta-feira (14), por volta das 15h50, na Rua Jaime Pantelão de Morais, no bairro Aterrado.

Os agentes estavam em ronda preventiva, quando avistaram o veículo e deram ordem de parada ao condutor. O homem, no entanto, desobedeceu e tentou fugir pelas proximidades da Praça Independência e Luz, no bairro Aterrado. Ao perceber que não conseguiria escapar, o suspeito abandonou a moto e tentou continuar a pé, mas foi alcançado e detido.

A motocicleta e o suspeito foram encaminhados à 93ª DP, onde foi registrado boletim por desobediência, adulteração de sinal identificador de veículo e condução sem a devida permissão ou habilitação. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, falou da importância da presença constante da GMVR nas ruas.

“A ação rápida dos nossos agentes demonstra o compromisso da Guarda Municipal com a segurança e a ordem pública de Volta Redonda. Essas abordagens são fundamentais para retirar de circulação veículos adulterados e coibir práticas que colocam em risco à população, já que normalmente motos sem identificação costumam ser utilizadas para a prática delituosa, principalmente pela facilidade na fuga. É tolerância zero com esse tipo de veículo. O nosso objetivo é prezar por uma cidade em ordem e mais segura”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação

