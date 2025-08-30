Neto entrega UPA do Santo Agostinho e garante atendimento pediátrico na unidade

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, entregou nesta sexta-feira (29), a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho. Durante a solenidade, o prefeito atendeu o pedido do deputado estadual Munir Neto e anunciou que a unidade contará ainda com atendimento pediátrico.

A unidade passou por uma reforma e ampliação, aumentando em 45% sua capacidade de atendimento, com investimento total de R$2,7 milhões, sendo

R$1,2 milhão destinado à compra de novos equipamentos.

Neto comemorou a ampliação da unidade e anunciou a abertura de uma pediatria no local.

“Essa UPA aqui vai ser uma referência na saúde do Estado. Daqui a duas semanas eu vou trazer o governador para conhecer como ficou a nossa unidade e para ver de perto a forma competente como ela está sendo administrada. A equipe é muito

dedicada” frisou o prefeito.

Ele garantiu ainda que fará tudo o que for necessário para garantir um atendimento de primeiro mundo para os moradores da região. “Vamos trabalhar muito para fazer da saúde uma referência no país. Tenho certeza

de que vamos conseguir. A UPA do Santo Agostinho vai ser um marco importante para a cidade”, salientou.

Nova unidade conta com nova climatização em todas as salas, além de novos itens de acabamento; modernização da sala de

raios-x; um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e o Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde.

Em parceria com o Governo do Estado, UPA ganhou também uma nova e moderna recepção, para melhor acolhimento aos

usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como 15 camas hospitalares.