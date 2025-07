Ordem Pública de Volta Redonda define planejamento operacional da Expo VR

Volta Redonda – Foi realizada nesta quinta-feira (24), na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em Volta Redonda, uma reunião para tratar do planejamento operacional de segurança durante a Expo-VR, que vai acontecer entre os dias 1º e 3 de agosto (sexta-feira a domingo) na Ilha São João.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, foram acertados os detalhes operacionais para garantir a segurança das pessoas, tanto do público como de quem vai trabalhar no evento, incluindo questões como o patrulhamento – por parte da Guarda Municipal e Polícia Militar – dentro e fora da área da Expo-VR, e o acesso de táxis e veículos que realizam serviços de transporte de passageiros como a Uber, entre outras.

“A Expo-VR terá a circulação de milhares de pessoas durante os três dias, por isso é importante acertarmos todos os detalhes, preventivamente, para que todos possam aproveitar o evento com segurança. Estas reuniões prévias que fazemos sempre antes dos grandes eventos que ocorrem na cidade, vem sendo importantes para que eles ocorram de forma tranquilo, sem nenhuma ocorrência”, afirmou Coronel Henrique.

Participaram da reunião o coordenador da operação Segurança Presente em Volta Redonda, major Silvério; o comandante da Guarda Municipal, inspetor Silvano; o comandante da 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), coronel Martins; o delegado da 93ª DP, Vinicius Coutinho; o tenente-coronel da Takamine, da 5ª Risp; o tenente-coronel Leonardo Nogueira, do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar); o tenente Gregório, da Seção de Operações do 28º BPM; Luciano Itaboray de Lacerda, engenheiro da Secretaria Municipal de Obras (SMO), o diretor do jornal Diário do Vale, Luciano Pançardes, o responsável pela segurança da Expo-VR, Cardoso Gugu; e Juliano Delzi, da Vegas vigilância.