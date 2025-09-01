Polícia Civil intensifica buscas por suspeito de assassinar inspetor em Angra

Angra dos Reis – A Polícia Civil do Rio de Janeiro reforçou nesta segunda-feira (2) as diligências para identificar e prender os responsáveis pelo assassinato do inspetor Elber de Freitas Fares, de 50 anos, morto na noite de domingo (31) em Angra dos Reis. O caso está sendo investigado pela 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio de outras unidades da corporação.

Em nota oficial, a Polícia Civil afirmou que não medirá esforços para localizar o autor dos disparos e entregá-lo à Justiça. Equipes estão em campo coletando imagens de câmeras de segurança, ouvindo testemunhas e rastreando possíveis rotas de fuga utilizadas pelos criminosos.

O crime ocorreu em frente ao filho do policial, quando ele saía de uma igreja no bairro Balneário. Imagens de segurança mostram o momento em que o inspetor foipor um homem armado logo após estacionar o carro. O agente chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte de Elber causou comoção entre colegas e familiares. Lotado na própria 166ª DP, ele era descrito como um profissional dedicado e comprometido com o serviço público.

De acordo com a corporação, a prioridade agora é capturar os envolvidos no ataque. “Todas as forças estão mobilizadas para esclarecer o crime e garantir que o responsável seja responsabilizado”, destacou a Polícia Civil em nota.