segunda-feira, 1 setembro 2025
Polícia Civil intensifica buscas por suspeito de assassinar inspetor em Angra

Crime ocorreu em frente ao filho do policial, quando ele saía de uma igreja no bairro Balneário

by Lívia Nascimento

Angra dos Reis – A Polícia Civil do Rio de Janeiro reforçou nesta segunda-feira (2) as diligências para identificar e prender os responsáveis pelo assassinato do inspetor Elber de Freitas Fares, de 50 anos, morto na noite de domingo (31) em Angra dos Reis. O caso está sendo investigado pela 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio de outras unidades da corporação.

Em nota oficial, a Polícia Civil afirmou que não medirá esforços para localizar o autor dos disparos e entregá-lo à Justiça. Equipes estão em campo coletando imagens de câmeras de segurança, ouvindo testemunhas e rastreando possíveis rotas de fuga utilizadas pelos criminosos.

 

Vítima foi identificada como Elber Farias, de 50 anos. (Foto: Reprodução)

O crime ocorreu em frente ao filho do policial, quando ele saía de uma igreja no bairro Balneário. Imagens de segurança mostram o momento em que o inspetor foipor um homem armado logo após estacionar o carro. O agente chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte de Elber causou comoção entre colegas e familiares. Lotado na própria 166ª DP, ele era descrito como um profissional dedicado e comprometido com o serviço público.

De acordo com a corporação, a prioridade agora é capturar os envolvidos no ataque. “Todas as forças estão mobilizadas para esclarecer o crime e garantir que o responsável seja responsabilizado”, destacou a Polícia Civil em nota.

