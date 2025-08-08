Polícia prende suspeito de gerenciar tráfico no Siderlândia, em Volta Redonda



Volta Redonda – Uma operação integrada entre o Grupamento de Ações Táticas (GAT 1), o Serviço Reservado (P2), o Grupamento de Operações com Cães e o Grupamento Aeromóvel resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas em Volta Redonda, noite de quinta-feira (7). Um dos suspeitos é apontado como gerente do tráfico do bairro Siderlândia e possuía um mandado de prisão em aberto.

Ambos tentaram fugir ao perceberem a presença policial, mas foram capturados.

Com eles foram apreendidos 5 kg de maconha prensada, uma pistola, 14 munições, um carregador, quatro tiras de maconha, três pinos de cocaína, quatro pedras de crack, um saco com 200 g de cocaína, um rádio comunicador e uma mochila camuflada.

A ação ocorreu nos bairros Jardim Belmonte, Siderlândia, Padre Josimo e Belmonte.

Todo o material e os dois detidos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (DP).