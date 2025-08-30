sábado, 30 agosto 2025
Polícia prende suspeitos de assalto à família de Flávio Bolsonaro em Resende

Crime ocorreu no dia 24 de agosto; armas, drogas e veículos foram apreendidos

Resende – Dois homens foram presos nesta sexta-feira (29) suspeitos de envolvimento no assalto que fez a mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro reféns em Resende, no dia 24 de agosto. A ação foi realizada por agentes da 89ª Delegacia de Polícia, que localizaram os suspeitos em uma casa na Rua Santa Efigênia, no bairro Paraíso.

As investigações começaram ainda no domingo, logo após o crime, com análise de imagens e diligências que permitiram identificar as características dos veículos utilizados pelos criminosos. Pelo menos cinco pessoas participaram da ação.

Durante o trabalho investigativo, os policiais também foram a São Paulo, onde monitoraram o trajeto dos criminosos após o assalto. Foi constatado que eles usaram placas furtadas, que depois foram descartadas e substituídas pelas originais.

Um dos veículos, um Fiat Palio Weekend, foi apreendido com os suspeitos. Além disso, a polícia recolheu um revólver, munições, um simulacro de pistola, drogas, toucas ninjas, celulares e roupas usadas no crime.

