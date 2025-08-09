Reconhecimento facial leva à prisão de homem procurado em Volta Redonda

Volta Redonda – O sistema de reconhecimento facial do Projeto Segurança Presente identificou, na manhã deste sábado (9), um homem com mandado de prisão em aberto, resultando em sua detenção na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal.

De acordo com informações da equipe, a base da operação recebeu um alerta emitido pelas câmeras de monitoramento, indicando que o indivíduo identificado pelas imagens era procurado pela Justiça. Os agentes se deslocaram rapidamente até o local, onde realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta ao sistema confirmou a existência de um mandado de prisão contra o suspeito. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso.

Segundo o prefeito Antônio Francisco Neto, o caso mostra a importância de investir em tecnologia para reforçar a segurança pública.

“O uso de câmeras inteligentes e reconhecimento facial tem sido fundamental para auxiliar nossas forças de segurança. Essa integração entre tecnologia e trabalho humano aumenta a eficiência das operações e a segurança da população”, afirmou, parabenizando os agentes envolvidos na ocorrência.