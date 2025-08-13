Seminário em Volta Redonda debate Lei de Incentivo à Reciclagem



Volta Redonda – A CSN, a Fundação CSN e a prefeitura realizam nesta quinta-feira (14) o Seminário da Lei de Incentivo à Reciclagem, a partir das 9h, na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), no bairro Sessenta. O encontro vai apresentar a legislação e discutir oportunidades para ampliar a reutilização, o tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos em Volta Redonda e região.

O seminário tem como público-alvo gestores públicos, agentes de reciclagem (cooperativas e autônomos), empresas, estudantes e demais interessados. O evento contará ainda com lançamento de proposta conjunta entre prefeitura, Secretaria Nacional de Resíduos Sólidos, CSN, Fundação CSN e Cooperativas para o projeto na Lei de Incentivo à Reciclagem.

“Ao longo do dia, o evento pretende levantar possibilidades para contribuir na redução do impacto ambiental, além de identificar os mecanismos da lei para a promoção do desenvolvimento econômico e social, fortalecendo cooperativas e associações de catadores, peças-chave na cadeia de reciclagem”, explicou o subsecretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Anderson Silva de Azevedo.

Programação

O evento terá início às 9h, com credenciamento e café de boas-vindas, seguidos da abertura institucional com representantes do Governo Federal, da prefeitura de Volta Redonda, CSN, Fundação CSN e das cooperativas.

O primeiro painel do seminário está previsto para começar às 10h: “Entendendo a Lei de Incentivo à Reciclagem”. O segundo painel, às 11h, será sobre “O papel das Cooperativas de Reciclagem”.

Após intervalo para almoço, o público poderá conferir, a partir das 13h30, o Painel 3, que terá como tema a “Gestão Pública e sua Função Estruturante”; em seguida será o Painel 4, às 14h30, sobre “Boas práticas da CSN na gestão de resíduos”.

Às 15h30 está prevista uma rodada de perguntas dirigidas aos palestrantes e depois o encerramento do evento.