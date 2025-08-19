Suspeito de furto em clínica odontológica é preso após tentativa de fuga em VR

Volta Redonda – A Patrulha de Proteção Comercial, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), deteve, na madrugada desta terça-feira (19), um homem suspeito de furtar uma clínica odontológica na Rua Gustavo Lira, no Centro de Volta Redonda.

A ação aconteceu após uma empresa de vigilância particular emitir alerta em um grupo de WhatsApp criado pela Semop para comunicação rápida entre forças de segurança e monitoramento. O suspeito foi localizado seis minutos depois do disparo do alarme.

Segundo a Semop, o alerta foi enviado às 3h02, quando câmeras internas registraram a entrada do homem na clínica. Ele teria acessado o local pelo telhado, rompendo o forro de gesso. Ao chegar ao endereço, às 3h08, os agentes perceberam movimentação e ruídos no interior do imóvel.

O suspeito tentou fugir pulando quintais vizinhos, mas acabou contido após cerco realizado pelos agentes. No local, foram encontrados diversos objetos já separados, como notebooks, celulares, uma jarra elétrica e um projetor de imagens, além de ferramentas usadas para arrombamento, incluindo marreta, chave Philips e alicate.

Ainda de acordo com a Semop, o homem possui diversas anotações criminais e havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a atuação rápida da patrulha.

“A Patrulha de Proteção Comercial foi criada para reforçar a segurança do setor comercial de Volta Redonda, atuando de forma preventiva e respondendo com rapidez em casos de tentativa de furto e arrombamento. Essa ação demonstra a eficiência da estratégia e o compromisso das forças de segurança com a proteção da população e dos comerciantes”, afirmou.

Como acionar a Patrulha de Proteção Comercial

O serviço pode ser acionado pelo WhatsApp (24) 99290-7940. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 19h às 7h, e aos sábados, domingos e feriados, em tempo integral.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 153.