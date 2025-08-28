Veículo desgovernado atinge padaria no Centro de Barra Mansa

Barra Mansa – Um carro perdeu o controle e atingiu uma padaria na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa, às 17h desta quinta-feira (28). O veículo desgovernado invadiu a calçada e colidiu com a fachada da Padaria Triunfal. O Corpo de Bombeiros está no local, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao todo, foram 7 vítimas, sendo 2 com ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três mulheres, o condutor do veículo e seu filho que estava no banco do carona foram socorridos com ferimentos leves e atendidos no local. De acordo com o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, os outros dois feridos, em estado grave, foram encaminhados à Santa Casa.