sábado, 30 agosto 2025
Fale conosco

[Vìdeo] Caminhão pega fogo na Vila Rica, em Volta Redonda

Incêndio teria sido provocado após um fio da rede elétrica arrebentar

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Volta Redonda  – Moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda passaram um grande susto, na tarde deste sábado (30), quando um caminhão que estava estacionado na avenida Quatro pegou fogo.

Diversos vídeos circulam pela internet. Há suspeita de que um cabo da rede elétrica tenha se soltado e provocado o incêndio.

O  Corpo de Bombeiros foi acionado e não há informações sobre o motorista do caminhão e de feridos.

De acordo com informações do Corpo de bombeiros, o bairro está sem energia elétrica.

Você também pode gostar

Moradores de Barra Mansa participam de Descarte Solidário

Museu Vassouras é inaugurado com presença do governador...

Ministro do STF André Mendonça participa de aula...

Polícia Militar prende jovem com drogas e pistola...

Exapicor 2025 terá programação católica no dia 29...

Ana Castela e João Gomes animam ExpoAgro Barra...

Polícia prende suspeitos de assalto à família de...

Neto entrega UPA do Santo Agostinho e garante...

Olimpede 2025 começa em Volta Redonda com mais...

Teatro Gacemss recebe Espetáculo “Família Addams – Quase...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996