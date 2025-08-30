[Vìdeo] Caminhão pega fogo na Vila Rica, em Volta Redonda

Volta Redonda – Moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda passaram um grande susto, na tarde deste sábado (30), quando um caminhão que estava estacionado na avenida Quatro pegou fogo.

Diversos vídeos circulam pela internet. Há suspeita de que um cabo da rede elétrica tenha se soltado e provocado o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e não há informações sobre o motorista do caminhão e de feridos.

De acordo com informações do Corpo de bombeiros, o bairro está sem energia elétrica.