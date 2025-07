[VÍDEO] Ônibus com alunos da Aeronáutica pega fogo na Dutra, em Piraí

Piraí – Um ônibus pegou fogo na tarde deste domingo (27) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no km 236, na pista sentido São Paulo, em Piraí. Por causa do incêndio, a pista está totalmente interditada no local.

O veículo transportava 44 alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), instituição da Força Aérea Brasileira (FAB), além do motorista. Todos os ocupantes conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Apesar disso, o ônibus ficou completamente destruído.

Em vídeos, é possível ver as chamas consumindo rapidamente o veículo e uma fumaça preta densa subindo pelo céu.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio nem previsão para liberação total da pista.