[VÍDEO] Técnica de enfermagem leva tapa no rosto de paciente em UBS

Prefeitura repudia agressão e apoia a técnica agredida

Franca (SP) – Uma técnica de enfermagem de 25 anos foi agredida por uma paciente de 39 na segunda-feira (4), na Unidade Básica de Saúde do Jardim Luzia, zona Norte de Franca, em São Paulo.

O caso foi registrado por funcionários e pela própria vítima. Nas imagens gravadas, é possível ouvir a paciente xingando a profissional e afirmando que ela “tem de saber trabalhar”. A agressora ainda faz ameaças, dizendo que vai “pegar a vítima na rua e quebrar a cara dela”.

Em determinado momento, a paciente invade a sala de aplicação, dá um tapa no rosto da técnica, que estava filmando as ameaças com o celular, e ameaça arremessar um suporte de braço contra ela. A mulher foi contida por outros funcionários, que tentaram separar as duas.

A vítima foi chamada de “vagabunda”, “desgraçada” e “vaca”. O caso foi registrado pela polícia como desacato e vias de fato.

A Prefeitura de Franca, em nota, informou que tomou conhecimento do episódio, repudiou a ação e presta suporte à técnica agredida.

O conflito teve início após a paciente reclamar de dores causadas por uma aplicação intravenosa feita meses antes. Desde então, a técnica evitava atendê-la, pedindo que colegas a substituíssem. No dia da agressão, ao perceber que a profissional havia se afastado novamente, a paciente começou a proferir ofensas.

“Ela disse que ia me bater, que, se eu esbarrasse nela de novo, ia quebrar minha cara”, contou a técnica.

 

 

 

 

