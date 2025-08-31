domingo, 31 agosto 2025
Volta Redonda abre inscrições para capacitação de Cuidador Familiar de Idosos

Candidatos devem ter de 18 a 59 anos e ter concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, vai promover capacitação gratuita de Cuidador Familiar para a Pessoa Idosa entre os dias 16 de setembro e 11 de dezembro de 2025. As inscrições devem ser feitas entre os dias 2 e 3 de setembro (terça e quarta-feira) na sede da SMS – Rua São João Batista, nº 35, bairro Niterói. O preenchimento das 60 vagas disponíveis será definido por processo seletivo.

Os candidatos devem ter de 18 a 59 anos e ter concluído o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio. E para se inscreverem devem apresentar a ficha de inscrição, que será preenchida no local, cópias do documento de identidade (RG ou CNH), do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do comprovante de escolaridade e do comprovante de residência atualizado, além de uma foto 3×4 recente.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, com caráter eliminatório e classificatório. Primeiro, será feita a análise da documentação para verificação da conformidade de todos os documentos apresentados. Na segunda etapa será feita uma entrevista individual com candidatos selecionados na primeira, onde serão avaliados o interesse, a motivação e o perfil do candidato para a área de cuidados com idosos.

O curso

O curso para Cuidador Familiar de Idosos acontece na modalidade presencial, no campus Aterrado do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), e terá duração de 120 horas. O objetivo é capacitar pessoas para atuar na área de cuidados com as pessoas idosas, promovendo bem-estar e qualidade de vida.

Entre os temas abordados durante as aulas estarão “Aspectos do envelhecimento humano”, “Direitos do idoso e Estatuto do Idoso”, “Noções de primeiros socorros”, “Higiene e cuidados pessoais”, “Nutrição e alimentação”, “Medicação e uso correto de medicamentos”, “Saúde mental e emocional do idoso”, “Atividades de lazer e estimulação cognitiva”, “Aspectos éticos da profissão de cuidador” e “Cuidados paliativos”.

