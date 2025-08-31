segunda-feira, 1 setembro 2025
Voltaço erra na defesa, perde em casa e se afunda no Z4 da Série B

Gols no segundo tempo garantiram vitória do Athletic; que deixou o Volta Redonda em 18° lugar

by alice couto

Foto: Anderson Mendes – COMKT/ VRFC

Volta Redonda – O Voltaço perdeu para o Athletic por 2 a 0, neste domingo (31), no Raulino de Oliveira, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Há quatro jogos sem vencer, o técnico Rogério Corrêa manteve a escalação com cinco defensores e com apenas dois meio-campistas.

O esquema tático fez o Volta Redonda apenas assistir a troca de passes do adversário na primeira etapa. As boas chances foram em chutes de fora da área de Raí e em uma cabeçada de Gabriel Pinheiro que acertou a trave. Já os mineiros levaram perigo na bola alta, mas o goleiro Jefferson Paulino se destacou.

No segundo tempo, Rogério mudou a formação tática. A entrada do volante Daniel Cabral deu mais solidez defensiva e fez o Voltaço preencher melhor o centro do campo. Novamente Raí teve boas chances em chutes de longa distância. Mas quando era melhor na partida, a defesa do Volta Redonda bobeou. Após uma cobrança de falta, houve um bate e rebate na área e David Braga abriu o placar para o Athletic, aos 17 minutos. E aos 32, Jhonatan, de cabeça, definiu o placar.

O Volta Redonda estacionou na 18a posição, com 23 pontos, cinco atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo jogo será na sexta-feira (5), às 19h, contra o Paysandu, em Belém.

Público e Renda

A partida entre Volta Redonda e Athletic teve 1.133 ingressos vendidos e 1.612 presentes. A renda total foi de R$28.710,00.

 

