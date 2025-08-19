Voltaço joga mal, perde em casa pela Série B e fica no Z4

Volta Redonda – O Voltaço perdeu para o CRB por 1 a 0, nesta segunda-feira (18), pela Série B do Brasileirão. A partida ocorreu no Estádio Raulino de Oliveira, com pouco mais de 1500 torcedores presentes. O técnico Rogério Corrêa colocou em campo um time diferente. Sem Pierre, negociado com o Fortaleza, ele lançou o atacante João Pedro. E contou com o retorno do meia Raí, que voltou de suspensão. A nova formação deixou o time mais ofensivo.

Nos primeiros minutos, o Volta Redonda usou os lados do campo e foi melhor, principalmente com João Pedro. Aos poucos, o CRB equilibrou a posse de bola e encaixou contra-ataques, se aproveitando de falhas de marcação do time da casa. Em uma destas jogadas em velocidade, a arbitragem marcou pênalti para o CRB. O VAR corrigiu, assinalando falta fora da área. Daniel, com muita categoria, cobrou no ângulo e abriu o placar para os alagoanos, aos 16 minutos. O Voltaço sentiu o gol. Insistiu nas jogadas pelo alto e consagrou o goleiro Matheus Albino. As chances mais perigosas foram em chutes de longe, com João Pedro, Gabriel Bahia e Wellington Silva.

No segundo tempo, o Voltaço retornou com mais posse de bola. Raí, com bons chutes de fora da área, foi o destaque do time. Mas a equipe pressionou pouco para quem precisava virar a partida. Aos 30 minutos, a situação ficou ainda mais delicada, com a expulsão de Gabriel Bahia, pelo segundo cartão amarelo. No fim, com um a menos, o Voltaço teve ainda menos chances, enquanto o CRB apenas administrou a vantagem.

Com a derrota, a primeira em casa após mais de quatro meses, o Volta Redonda segue no Z4 da Série B, com 22 pontos. O próximo jogo será no domingo (24), às 18h30, contra a Ferroviária, em Araraquara (SP).