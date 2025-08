Zeca Baleiro se apresenta na Expo VR neste sábado

Volta Redonda – O cantor e compositor Zeca Baleiro se apresenta neste sábado (2), às 22h, no Palco SESC da Expo VR, na Ilha São João. O show é gratuito e integra a programação cultural do evento, que oferece atrações para todas as idades ao longo do dia.

Com sua mistura de ritmos, letras líricas e uma verve marcada por humor e ironia, Baleiro promete um espetáculo vibrante. O artista ganhou projeção nacional em 1997 com o disco Por Onde Andará Stephen Fry?, que conquistou público e crítica. Desde então, soma mais de 25 anos de carreira, quinze discos de estúdio, cinco CDs ao vivo, nove DVDs e parcerias com nomes como Hilda Hilst, Paulo Lepetit e Naná Vasconcelos.

Entre os destaques de sua trajetória, estão projetos como o infantil Zoró Zureta, o programa de TV Baile do Baleiro (Canal Brasil) e diversas premiações, como o Grammy Latino, APCA e Prêmio da Música Brasileira.

A entrada para a Expo VR é gratuita, mas é necessário estar com a pulseira de acesso vinculada ao CPF. Quem ainda não fez o cadastro online deve chegar cedo para evitar filas e retirar a pulseira no local.

A programação da Expo VR segue até domingo (3), com shows, oficinas, exposições, intervenções artísticas e muito mais. A agenda completa está disponível no site www.expovr.com.br.