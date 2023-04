A alfaiataria e sua revolução

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 13:34 horas

Muitas pessoas acham que alfaiataria são peças de roupas ou tecidos específicos, mas na verdade, a alfaiataria é um estilo de corte, que pode ser feito em vários modelos ou tecidos, sendo assim, o que determina que a roupa é de alfaiataria, são os cortes usados para a sua confecção!

Antigamente as peças de alfaiataria eram confeccionadas com tecidos estruturados, mais sofisticados e elaborados. Porém com um impulso forte de grandes ícones da moda e de algumas mudanças sociais, as roupas de alfaiataria também conquistaram seu posto de destaque nos looks.

A partir dessa evolução, muitas peças passaram por grandes mudanças, possibilitando combinações infinitas, com looks elegantes, modernos e fashions. Com isso, peças em alfaiataria vem ganhando muita presença atualmente, as roupas de alta costura deixaram os escritórios e se tornaram verdadeiros ícones da moda em diversos lugares!

A alfaiataria sempre foi super comum nos armários mais chiques, mas como ela se atualiza o tempo todo, continua fazendo sucesso nas passarelas. Seguindo as transformações da moda, a alfaiataria atual é caracterizada por sua ligação direta com as tendências, podendo se apresentar em variações de cores, estampas, cortes e costuras, permitindo looks sofisticados, despojados e fashionistas, marcando forte presença na “moda de rua”, a famosa expressão “street style”, olha como ela virou democrática!!!

Enfim, toda tendência de moda reflete à mudança de comportamento, permitindo a liberdade, a transformação e a diferentes interpretações quanto aos conceitos antes engessados em um único padrão, sendo adaptáveis para estilos variados, fazendo com que você consiga uma infinidade de opções de composições de looks.

Preparadas para compor looks incríveis? Aproveite que as peças em alfaiataria combinam em qualquer época do ano e caminham com facilidade entre os diferentes estilos!!!