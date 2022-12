A Volta dos Conjuntos - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 09:02 horas

Os conjuntos então ganhando espaço nos armários e nos corações das adeptas de moda. E não é para menos, afinal, eles são super versáteis e fáceis de usar.

Seja nas combinações mais óbvias, como o jeans com jeans, ou em propostas assimétricas e de alfaiataria, os conjuntos prometem garantir um lugar fixo na moda. Com diversidade e atitude, é possível elaborar produções deslumbrantes para ocasiões formais, reuniões de trabalho e até mesmo para curtir um happy hour descontraído.

É claro que as peças dos conjuntinhos sempre podem ser coordenadas a todas as outras que você já tem no closet, mas, a gente sabe que, principalmente nos dias quentes, é péssimo ficar experimentando e trocando de roupa pra ver qual combinação funciona. Por isso, a dica é contar com os duos completos para te ajudar nesse momento, afinal, eles já deixam o visual quase inteiro pronto, sem você precisar pensar muito.

É claro que as peças dos conjuntinhos sempre podem ser coordenadas a todas as outras que você já tem no closet, mas, a gente sabe que, principalmente nos dias quentes, é péssimo ficar experimentando e trocando de roupa pra ver qual combinação funciona. Por isso, a dica é contar com os duos completos para te ajudar nesse momento, afinal, eles já deixam o visual quase inteiro pronto, sem você precisar pensar muito!

E aí, bora aderir à super praticidade do conjunto feminino?