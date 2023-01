Look com listras - Diário do Vale

Look com listras

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 12:39 horas

As peças listradas tem história… As listas, no período Medieval, eram utilizadas em criminosos nas prisões. Por isso, no cinema, os presos sempre são uniformizados com listras. Os marinheiros, na época eram considerados cargos abaixo do padrão da sociedade, também usavam listras.

E com o tempo o significado dessas peças foi mudando e, assim, listras tornaram-se um verdadeiro ícone da moda, graças a Coco Chanel que durante um passeio no litoral da França, ao observar os uniformes dos marinheiros franceses, a grande estilista pode se inspirar e criar roupas com essa estampa para ela. Chanel foi uma das estilistas que trouxe inovação e inversão de valores no mundo da moda, antes nunca provados por nenhuma outra mulher.

Independente das mudanças que tenham acontecido na moda ou nas tendências, elas sempre estão ali presentes. Não é a toa que a listra é uma das estampas mais queridas e usadas no vestuário feminino, afinal todo mundo tem uma peça assim no armário.

Elas sempre fizeram parte da moda no mundo todo. Clássicas e elegantes, as listras nunca saem do auge!

É muito fácil encontrar alguém com um look listrado, e a verdade é que esse tipo de estampa funciona muito bem em diferentes propostas e looks.

É uma estampa atemporal e por isso combina com qualquer estação do ano. É uma das mais populares das mulheres. Podemos encontra-las em diferentes opções, fininhas, mais largas, na vertical ou na horizontal, as listras deixam o visual sempre bem composto, seja ele mais clássico ou básico.

Peças listradas são bem ecléticas, não é difícil montar um look com essa estampa, então bora usa-las!!!