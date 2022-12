LOOKS FINAL DE ANO – DO SEU JEITO - Diário do Vale

LOOKS FINAL DE ANO – DO SEU JEITO

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 19:04 horas

Festas de final de ano chegando e eu já vivi tantas experiências com os preparativos para as celebrações que hoje percebo que não faz a mínima diferença entrar na onda das tendências de roupas especiais para receber o Papai Noel e muito menos para a virada do ano…

Calcinha branca, preta, rosa, amarela, vermelha, o que seja. Já passei réveillon com roupa já usada em outras ocasiões, com saião da mãe que fiz de vestido com um cinto lindo para arrematar o look, uma blusa da irmã e por ai vai, e sabe de uma coisa? Vivi um dos melhores anos da minha vida! Por isso meninas, hoje darei um super conselho, se eu fosse vocês, eu só me preocuparia em apenas ficar maravilhosa e ser vocês de verdade!

DO MEU JEITO! DO SEU JEITO, alguma obrigação? Claro que não, somos donas do nosso próprio estilo, vamos ser felizes e cada dia mais lindas! Tome esse tempo para si, se agrade, se olhe no espelho e veja o mulherão que você pode ser, podendo fugir de todo o padrão de beleza que te colocam contra a sua vontade…. Feche o ano com a melhor sensação de poder se amar e se admirar!

Seja você com vestido de renda, super perua ou básica. De robe de seda, na sua casa, apenas com sua família, ou sozinha. Cabelo armado pode? Pode! Batom vermelho pode? CLARO QUE PODE! Glitter nos olhos? Vai com tudo! Look Vintage com direito a aplique e tudo? Faça o que o você quiser! Vá ser linda e maravilhosa sem medo, o importante é você se sentir linda e maravilhosa!! Seja Musa! Seja Diva. Você Pode tudo!

Bjus e Boas Festas!