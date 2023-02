Looks pré carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 21:14 horas

Na matéria de hoje, trago ideias de roupas que estão escondidas no nosso guarda-roupas e só precisam ficar juntas para se tornarem um look pré-carnaval.

Quando chega o mês do carnaval a gente logo começa a pensar no look e na programação da folia, não é mesmo? E para quem adora essa festa, é muito importante ter boas opções de composições para não perder tempo.

Neste período, é comum muito calor, por isso, é essencial pensar no conforto para se vestir.

É necessário definir o estilo e a mensagem que você quer transmitir. Entenda o que você gosta de usar e o que você precisa. É importante entender e valorizar o seu tipo de corpo!

O visual colorido de carnaval deve sempre ser reforçado pelas cores de estampas alegres.

Aposte em tops, saias, camisetas e acessórios coloridos e em combinações de cores e estampas nada óbvias.

A escolha das peças do look é um dos preparativos mais importantes dos dias da folia. E se você quer montar uma produção cheia de estilo saiba que dá para fazer isso sem gastar muito. Com um pouco de criatividade, é possível aproveitar peças do dia a dia e transformá-las em looks carnavalescos.

Nessa hora prefira looks fresquinhos para curtir a folia. Uma boa opção são os tops ou camisetas estilo cropped. Vale também apostar em uma camisa colorida sob o biquíni, uma boa calça colorida descolada pode dar um destaque no look e deixar a produção menos óbvia. Para carregar aqueles itens indispensáveis, escolha bolsas com formatos diferentes, pois adicionam estilo.

Outra dica é você abusar das cangas como saias adicionadas de uma bela camisa social com estampas que você sabe que irá chamar a atenção.

Uma terceira dica é você apostar nas saídas de praia como Maxi blusões combinadas com tops e uma bela calça larga estampada , olha tenho certeza que você não passará desapercebida!

Resumindo nossa matéria, para que comprar um look pré carnaval se você pode transformar suas peças em looks para o Carnaval? Devemos repensar nossas atitudes e usar nossa criatividade para criar a partir daquilo que já temos. Adoro usar o que eu já tenho em meu guarda roupa, gosto de aproveitar as coisas sabe! Então bora Reciclar e combinar o que vocês já tem?!

Bom, espero que tenham gostado da matéria e que sirva de inspiração para um look pré carnaval.

Beijos!