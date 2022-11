Os coletes sempre voltam - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 10:48 horas

Que bom que a moda sempre volta né?! Então, se você tem uma peça que gosta muito, não se desespere, guarde-a, pois, ela irá voltar com tudo, pode acreditar! O colete é uma dessas peças que sempre volta com tudo e deixa os nossos looks do dia ainda mais estilosos.

O colete começou a fazer sucesso nas passarelas e hoje já caiu no gosto das fashionistas.

Desde os coletes mais tradicionais em alfaiataria até aqueles com modelagem esportiva, vale tudo na hora de investir no look.

Não é para menos, o colete já é um clássico da moda! Entra ano, sai ano, usamos os coletes para compor os looks como uma terceira peça que deixa a produção ainda mais fashion, com charme e elegância.

Produções mais interessantes sempre tem uma peça pra completar, seja colete, um máxi colar ou mesmo um cinto. É aí que o colete entra como uma peça-importante do armário de quem adora inovar.

Sim, ele é uma peça coringa que pode ser usada em qualquer estação, basta você adaptar ao seu estilo, com certeza tem um colete que combina com você, desses que vai viver por muitos e muitos anos no seu guarda roupa, pois nunca saem de moda.

E aí? Que tal inovar seu look com um belo colete?