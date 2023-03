Um conceito diferente sobre a camisa polo - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 14:58 horas

Por Viviane Fioravante

Vocês sabem que essa tendência originou-se das quadras de tênis né?! Bora dar uma volta ao passado e saber porque as camisas polo precisam está no seu armário?!

Em 1933 na França, René Lacoste criou a camisa polo para tenistas franceses praticarem o esporte com mais conforto, mal poderia imaginar que ela ficaria para sempre no mundo da moda.

No decorrer dos anos com muitas marcas utilizando o modelo em outros tecidos, a camisa polo nunca perdeu seu estilo clássico!

Te contei tudo isso porque a camisa polo chegou para ficar nos looks das fashionistas, e ela está ainda mais moderna. Exemplos? Temos é claro!!!! A gola polo pode ser vista em suéteres, camisas e até mesmo em vestidos que seguem os detalhes da clássica camisa. Resumindo, ela está mais estilosa e descolada em peças nada óbvias (vocês sabem que adoro peças diferentes, rsrsr).

Essa camisa não vive mais apenas no guarda-roupa masculino, fazendo parte também do mundo feminino. O bom que a mulherada pode abusar das composições com essa peça.

Por ser atemporal, ela pode circular no ambiente de trabalho e é perfeita até mesmo para socializar por aí, seja no almoço de domingo ou nos encontros com as amigas.

Versatilidade é o seu ponto forte! A camisa polo feminina garante um ótimo visual para o dia a dia e pode ser usada nas mais diversas ocasiões e estilos.

Com saia, calça larga, jeans, bermudas em alfaiataria, a camisa polo é uma parceira de estilo super valiosa.

As polos ficam bem femininas com saias e com as calças que fogem da padronagem do jeans clássico, como por exemplo as calças pantalonas.

Além das combinações com shorts, calças jeans e peças de alfaiataria, você ainda pode usar com: saia longa, saia de couro, macacão e por aí vai.

Deixo para vocês 3 propostas: a monocromática elegante, a fashionista e a clássica, bora aderir?